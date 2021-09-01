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Выяснилось, как стюардессы демонстрируют неприязнь к пассажирам

Мария Каткова
1 час назад

Стюардессы не могут нагрубить пассажиру в лицо, но могут намекнуть на то, что испытывают к нему неприязнь. О секретном способе бортпроводниц сообщается в Instagram Passenger Shaming, который ведет бывшая стюардесса Шон Кэтлин.

Выяснилось, как стюардессы демонстрируют неприязнь
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Сама она рассказала, что существует коктейль, который некоторые стюардессы делают нелицеприятным пассажирам. По словам Кэтлин, она добавляет в стакан много льда, а только потом наливает напиток. В итоге он получается сильно разбавленным.

"Я беру стакан и кладу туда много льда. И когда я наливаю газировку или сок, получается две столовые ложки", — пояснила экс-стюардесса.

Бортпроводница заверила, что это — максимум, что можно позволить себе на борту. Многие уверены, что стюардесса может плюнуть в еду или напиток, но Кэтлин заявила, что это слишком "экстремально", поэтому такого никто не делает.

Друга стюардесса рассказала про секрет, который поможет пересесть из эконома в бизнес-класс.

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