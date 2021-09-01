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Аксенов заявил о рекордном наплыве туристов в Крым со времен СССР

Мария Каткова
3 часа назад

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что поток туристов в Крыму достиг семь миллионов человек к концу лета. Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

За первые восемь месяцев 2021 года туристический поток на полуостров побил предыдущий рекорд 2019 года. По данным Министерства курортов и туризма, к концу лета число туристов, посетивших Крым, достигло 7,2 миллиона человек. За весь 2019 год в республике отдохнули 7,4 миллиона человек. Эти показатели читаются рекордными со времен СССР.

"Из общего турпотока за январь-август 2021 года 62% прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 30% - авиасообщением, 8% - посредством ж/д сообщения", — добавил Аксенов.

Ранее "Рамблер" сообщал о количестве туристов, отдохнувших в Сочи с начала 2021 года.

Новости путешествий,Видео,Сергей Аксенов,
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