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Щедрый постоялец оставил персоналу отеля свое состояние

Мария Каткова
1 час назад

Постоялец турецкого отеля в городе Кушадасы оставил персоналу свое состояние и обеспечил одному из сотрудников безбедную жизнь. Об этом сообщает Daily Mirror.

Щедрый постоялец оставил персоналу отеля свое состояние
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Мужчина Таскин Дасдан, работает в отеле обслуживающим персоналом с 1990 года. Однажды он познакомился с постояльцем отеля по имени Чарльз Джордж Кортни. Он всегда оставлял щедрые чаевые и даже оплатил учебу детям Дасдана.

В 2021 году Кортни скончался. Его родственники получили завещание, в котором сказано, что основная часть состояния уходит Дасдану. Часть денег досталась и другим сотрудникам отеля, но им постоялец оставил гораздо меньше суммы.

Точное количество денег, оставленных мужчине, не называется, но сотрудник отеля заявил, что ему хватит на безбедную жизнь. При этом Дасдан заявил, что не оставит свою работу в отеле, так как он любит свое дело.

Таскин Дасдан работает коридорным в одном из отелей. Он дежурит на этаже, носит чемоданы и выполняет поручения постояльцев.

Россияне предпочитают более дешевые курорты, но одна туристка побывала в малоизвестном городе у моря и восхитилась им.

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