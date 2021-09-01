Россиянка побывала на турецком курорте "для своих"

Россиянка побывала на малоизвестном курорте Чешме в Турции, который сами турки называют местом отдыха "для своих". Ее отзыв опубликовали "Тонкости туризма".

Как рассказала женщина, этот курорт не пользуется популярностью у россиян из-за высоких цен на отдых. Она проживала в бутик-отеле, где стоимость номера в сутки составила 300 долларов (около 22 тысяч рублей).

"Наши туристы привыкли, что если отдых в Турции, то обязательно — все и еще немного, и обязательно за три копейки", — отметила путешественница.

Больше всего ей понравился город Алачати. По словам туристки, там очень красивая архитектура, яхты и улицы.

"Тут другая Турция: веселые, загорелые, дружелюбные люди всех возрастов, кто-то с ног до головы в тату, кто-то в йоговских штанах. Или дама в шляпке, в купальнике от кутюр и с роскошной прической"

В отеле, по словам путешественницы, отдыхали в основном европейцы. Она также отметила высокий уровень сервиса.

"Наш номер был небольшой, с видом на бассейн. На завтрак тут подается домашняя выпечка, вафли с фруктами, вкуснейший кофе. Вам по запросу приготовят яйца, каши на любой вкус"