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Блогер сравнила отдых в Турции и Грузии

Мария Каткова
2 часа назад

Блогер из России Саша Коновалова сравнила два популярных курорта среди соотечественников: Батуми и Анталью. Свои мысли она опубликовала на платформе "Яндекс.Дзен".

Блогер сравнила отдых в Турции и Грузии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Прежде всего блогер сравнила цены на перелеты. Она отметила, что в Анталью можно попасть быстрее и за меньшие деньги. По ее мнению, лучшее время для посещения Батуми — сентябрь, так как начинается бархатный сезон.

По мнению Коноваловой, лучшие пляжи расположены в Анталья, так как они песчаные и чистые. В Батуми на пляжах много мусора.

Если говорить об итоговой цене на отдых, то она получилась у блогера одинаковой в обеих странах. В некоторых случаях отпуск в Батуми может обойтись дороже из-за перелета.

Другая россиянка отдохнула в Грузии и составила список из вещей, которые ее разочаровали.

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