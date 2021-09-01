Блогер сравнила отдых в Турции и Грузии

Блогер из России Саша Коновалова сравнила два популярных курорта среди соотечественников: Батуми и Анталью. Свои мысли она опубликовала на платформе "Яндекс.Дзен".

Прежде всего блогер сравнила цены на перелеты. Она отметила, что в Анталью можно попасть быстрее и за меньшие деньги. По ее мнению, лучшее время для посещения Батуми — сентябрь, так как начинается бархатный сезон.

По мнению Коноваловой, лучшие пляжи расположены в Анталья, так как они песчаные и чистые. В Батуми на пляжах много мусора.

Если говорить об итоговой цене на отдых, то она получилась у блогера одинаковой в обеих странах. В некоторых случаях отпуск в Батуми может обойтись дороже из-за перелета.