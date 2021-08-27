Россиянка отдохнула в Грузии и назвала главные разочарования

Туристка из России отправилась в отпуск в Грузию и предупредила о главных минусах отдыха в стране. Свои разочарования она описала в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам россиянки, одним из недостатков курортного города Батуми является слышимость в новостройках.

«Если вы снимете квартиру в небоскребе на берегу моря, вы получите классный вид из окна, но будьте готовы, что там тонкие стены. И если рядом поселится шумная компания, вы будете слышать ее весь свой отпуск», — пояснила девушка.

Чтобы избежать таких проблем, блогерша посоветовала селиться в старых грузинских домах на второй или третьей линии от побережья. В них отличная звукоизоляция и меньше туристов, а цены на аренду таких квартир ниже, чем в домах на берегу моря, поэтому получается двойная выгода.

Вторым главным минусом были цыгане. Как заметила россиянка, они могут пристать к туристам где угодно и начать предлагать гадания или просто просить деньги.

«Местные советуют просто не обращать на них внимания, потому что если случайно раскрыть перед ними кошелек, они залезут туда с головой и начнут выпрашивать еще и еще. Так что будьте внимательны», — резюмировала автор материала.