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Россиянин удивился ценам в Болгарии и заявил, что они "как в СССР"

Мария Каткова
3 часа назад

Мужчина рассказал о своем путешествии в Болгарию. Он зашел в один из магазинов в столице страны Софии и удивился ценам "как в СССР". Об этом он сообщил в своем канале "Путешествия налегке".

Россиянин заявил, что в Болгарии цены "как в СССР"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Зашел в маркет Болгарии (даже не рынок), и что вы думаете? Реально ощущение, будто попал в Советский Союз! Только еще продуктов в несколько раз больше"

Мужчина написал цены на продукты. Так он сообщил, что килограмм свежей свинины стоит 280 рублей, три литра воды он купил за 36 рублей, килограмм лука обошелся ему в 20 рублей. Хлеб стоит 38 рублей, а пачка макарон — 53 рубля. Газировка обошлась ему в 40 рублей за два литра.

Мужчина объяснил, что такие цены связаны с низким уровнем жизни в этой стране.

"Больше всего здесь зарабатывают программисты (1200-1800 евро) и финансисты (750-900 евро), а самое "богатое" население живет как раз в столице Софии, и получает около 800 евро в среднем. Поэтому, здесь дешевые дома, транспорт и продукты"

Если вы планируете бюджетное путешествие, то изучите советы россиянки. Она рассказала, как бюджетно летать за границу.

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