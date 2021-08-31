Как путешествовать за границу за 10 тысяч рублей

Россиянка раскрыла способ, как сэкономить в заграничных путешествиях, потратив на поездку не более десяти тысяч рублей. Рекомендациями она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам девушки, за эту сумму ей удалось провести несколько дней в Турции. А также она смогла посетить Узбекистан, куда билеты обошлись в 7,5 тысячи в обе стороны.

«Мне не верили даже местные, утверждая, что таких цен просто нет»,

— отметила девушка.

Туристка рекомендует, прежде всего, внимательно изучать. функционал сайтов-агрегаторов по поиску авиабилетов. По ее словам, зачастую на них есть раздел «горячие предложения» с акциями.

Также путешественница советует не привязываться к конкретным датам и направлениям. «Недавно я была в Архангельской области. Согласитесь, не самое популярное туристическое направление, но сколько же там оказалось интересного!» — рассказала туристка.