Как путешествовать за границу за 10 тысяч рублей

Россиянка раскрыла способ, как сэкономить в заграничных путешествиях, потратив на поездку не более десяти тысяч рублей. Рекомендациями она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».
По словам девушки, за эту сумму ей удалось провести несколько дней в Турции. А также она смогла посетить Узбекистан, куда билеты обошлись в 7,5 тысячи в обе стороны.
«Мне не верили даже местные, утверждая, что таких цен просто нет»,
— отметила девушка.
Туристка рекомендует, прежде всего, внимательно изучать. функционал сайтов-агрегаторов по поиску авиабилетов. По ее словам, зачастую на них есть раздел «горячие предложения» с акциями.
Также путешественница советует не привязываться к конкретным датам и направлениям. «Недавно я была в Архангельской области. Согласитесь, не самое популярное туристическое направление, но сколько же там оказалось интересного!» — рассказала туристка.
А недавно стюардесса раскрыла секрет, как пересесть из эконома в первый класс. Девушка начала рассказ с предупреждения, что описанные способы не дают стопроцентной гарантии, а скорее описывают ее личный опыт и наблюдения.