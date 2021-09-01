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К Кипру приближается нефтяное пятно

Мария Каткова
4 часа назад

К восточному побережью острова Кипр приближается нефтяное пятно. Об этом сообщает "Би-би си" со ссылкой на Управление рыболовства и морских исследований Кипра. Загрязнение Средиземного моря произошло в результате аварии на тепловой электростанции в Сирии.

К Кипру приближается нефтяное пятно
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

ЧП произошло около недели назад в городе Баянис. Сирийские власти отмечали небольшой размер пятна. Экологи заявили, что к 31 августа нефтяное пятно покрыло 150 километров моря вдоль побережья.

Сейчас пятно находится недалеко от мыса Апостолос-Андреас — самой восточной точки Кипра. Премьер-министр Северного Кипра Эрсан Санер заявил, что за ситуацией следят в сотрудничестве с турецкими властями.

На материковой части Турции тоже не все так гладко. Отелям Турции предрекли преждевременное закрытие.

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