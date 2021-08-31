Отелям Турции предрекли преждевременное закрытие

Из-за нехватки туристов и сложной эпидемиологической обстановки турецким курортам предрекли преждевременное закрытие в 2021 году. Об этом сообщает портал Turizm Günlüğü.

К таким последствиям, согласно информации источника, привело, то, что Турцию включили в красную зону власти Великобритании и Франции, в результате чего туристам усложнили посещение страны. Многие отели, по словам экспертов, начали рассматривать вариант досрочного закрытия в этом сезоне.

При этом турецкая сторона не может должным образом вести диалог с зарубежными странами. Об этом рассказал председатель Комиссии по туризму и продвижению муниципалитета Кушадасы Фахреттин Чичек (Fahrettin Cicek).

«Двойные стандарты, секретное эмбарго или отсутствие прозрачности в координации с нашими министерствами здравоохранения. Мы сталкиваемся с очень серьезными потерями по многим причинам, в том числе из-за плохого контакта с британскими учреждениями для решения проблемы», — объяснил он.