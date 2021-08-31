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Туристка погуляла у озера и угодила в тюрьму

Диана Товсепова
45 минут назад

26-летняя туристка Мэделин Кейси погуляла у термального озера в Йеллоустонском национальном парке (США) и попала в тюрьму за хулиганство. Об этом сообщает The New York Times.

Туристка погуляла у озера и угодила в тюрьму
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Приехавшая из штата Коннектикут Мэделин решила посетить одну из самых больших термальных зон Соединенных штатов. Так, она вместе с двумя друзьями сошла с туристической тропы и направилась к бассейну гейзеров Норрис. Это место известно горячими источниками и минеральными ручьями.

Другие туристы заметили компанию, запечатлели ее на камеру и пожаловались администрации парка. Туристку приговорили к семи дням тюремного заключения по статье «Хулиганство», согласно протоколу прокуратуры США по округу Вайоминг.

Суд назначил американке штраф в размере тысячи долларов (примерно 73 тысячи рублей). В свое оправдание она заявила, что оказалась в запретной зоне случайно. Предупредительные знаки и ограждения, по ее словам, были недостаточно заметными.

В Таиланде ранее погиб мальчик после того, как его ужалила медуза.

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