Проклова возмутилась поведением российских туристов в Сочи

Советская и российская актриса Елена Проклова возмутилась поведением людей на пляжах Сочи. Об этом артистка рассказала в интервью "Комсомольской правде".
Сейчас Проклова довольно много времени проводит в Сочи, где она ранее приобрела недвижимость. Елена также строит дом с видом на море. По ее словам, она довольна жизнью в курортном городе, однако ее впечатления портят российские туристы на пляже.
"Там — орущие, злобные взрослые, которые бьют своих детей по заднице: "Не кидай в тетю камни! Сколько тебе можно говорить...". И грязное море, в которое заходить не хочется",
— призналась Проклова.
Проклова также отметила, что тишиной она может насладиться только в горах.
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