Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Проклова возмутилась поведением российских туристов в Сочи

Мария Иглина
2 часа назад

Советская и российская актриса Елена Проклова возмутилась поведением людей на пляжах Сочи. Об этом артистка рассказала в интервью "Комсомольской правде".

Проклова возмутилась поведением российских туристов в Сочи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас Проклова довольно много времени проводит в Сочи, где она ранее приобрела недвижимость. Елена также строит дом с видом на море. По ее словам, она довольна жизнью в курортном городе, однако ее впечатления портят российские туристы на пляже.

"Там — орущие, злобные взрослые, которые бьют своих детей по заднице: "Не кидай в тетю камни! Сколько тебе можно говорить...". И грязное море, в которое заходить не хочется",

— призналась Проклова.

Проклова также отметила, что тишиной она может насладиться только в горах.

Читайте также о плюсах и минусах отдыха в Геленджике.

Новости путешествий,Елена Проклова,Комсомольская правда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители