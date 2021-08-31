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Путешественник назвал плюсы и минусы Геленджика

Катерина Саломе
53 минуты назад

Отдохнувший в Геленджике турист назвал главные плюсы и минусы курорта. Его впечатления опубликовал портал «Тонкости туризма».

Путешественник назвал плюсы и минусы Геленджика
Фото: 

Как утверждает автор, шесть дней размещения в трехзвездочном отеле на первой линии обойдутся минимум в 61 тысячу рублей на троих. При этом тур со схожими условиями в Адлер будет стоить в два раза дешевле — 33 тысячи рублей.

Прежде всего, путешественник обратил внимание на транспортную доступность. По его словам, хоть в городе и есть собственные аэропорт, добраться туда можно только на такси «за бешеные деньги». Да и сервис туриста очень разочаровал.

«Водители в маршрутках хамят, в такси предпочитают что-то эмоционально рассказывать, а не следить за дорогой»,

— поделился автор.

Тем не менее, россиянину пришлась по душе развитая инфраструктура — на пляжах, по его словам, есть все необходимые удобства для туристов, а гиды предлагают широкий выбор экскурсий. Как отметил автор, сами пляжи очень хорошие: длинные, с пологим спуском в воду и обилием развлечений для детей.

Недавно огромные очереди из туристов в Геленджике сняли на видео. Местные жители раскритиковали приехавших на черноморский курорт россиян.

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