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Огромные очереди из туристов в Геленджике сняли на видео

Анна Шутова
45 минут назад

Огромная очередь из отдыхающих выстроилась у аквапарка "Золотая бухта" в Геленджике. Видео опубликовали в Instagram-аккаунте @krasnodar_kray.

Толпа туристов растянулась на несколько метров.

"А потом еще стоять в очереди на горку, чтобы скатиться. Любите такой отдых?" — поинтересовались в подписи к публикации.

Местные жители раскритиковали приехавших на черноморский курорт россиян:

"В этом явлении, на мой взгляд, есть что-то нездоровое", "Очередь у нашего народа в крови! Если нет очереди — людям скучно", "Поэтому летим в Турцию со своим аквапарком. Еще и деньги останутся", "А потом в аптеку за энтерофурилом все вместе побегут!", "Поэтому мы отдыхали в Турции, а потом на Кипре", — написали в комментариях.

Ранее "Рамблер" сообщал, что туристку засосало насосом в бассейне пятизвездочного отеля.

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