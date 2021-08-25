Огромные очереди из туристов в Геленджике сняли на видео

"В этом явлении, на мой взгляд, есть что-то нездоровое", "Очередь у нашего народа в крови! Если нет очереди — людям скучно", "Поэтому летим в Турцию со своим аквапарком. Еще и деньги останутся", "А потом в аптеку за энтерофурилом все вместе побегут!", "Поэтому мы отдыхали в Турции, а потом на Кипре", — написали в комментариях.