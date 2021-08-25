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Туристку засосало насосом в бассейне пятизвездочного отеля

Мира Маркина
1 час назад

Сообщество «Типичная Астрахань» во «ВКонтакте» сообщает, что посетительницу пятизвездочного отеля засосало насосом в бассейне. Девушка получила гематому на животе. Подробностями делится подруга пострадавшей.

Туристку засосало в бассейне пятизвездочного отеля
Фото: Страница «Типичная Астрахань» во «ВКонтакте»Страница «Типичная Астрахань» во «ВКонтакте»

По словам приятельницы, они с подругой отдыхали у бассейна. Девушка плавала рядом с бортиками и почувствовала, что ее резко притянуло к стенке животом. Туристка не смогла оттолкнуться самостоятельно и начала кричать, прося о помощи.

Позднее пострадавшая дала комментарий Telegram-каналу Life Shot. Девушка рассказала, что кричала, однако сотрудники отеля не спешили отключать насос.

«Я кричала, что мне больно. Казалось, что мой живот разрывается. У меня вся жизнь перед глазами пролетала. Рядом стоял какой-то мужчина в джинсах и говорил мне: "Ты не умрешь, что ты плачешь"».

Подписчица паблика «Типичная Астрахань» прокомментировала, что если бы на месте девушки был ребенок, то кожа бы не выдержала и лопнула.

В качестве компенсации подруги получили два сертификата на бесплатное посещение бассейна. Неизвестно, собираются ли девушки их использовать. Пострадавшая намеревается подавать на отель в суд.

Ранее «Рамблер» рассказывал, что туристы отравились хлором после посещения бассейна в отеле.

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