Туристы отравились хлором после посещения бассейна в отеле

В Великобритании туристы отравились хлором в отеле и попали в больницу. Об этом сообщает BBC News.
24 человека госпитализировали после купания в бассейне. Все произошло в одном из отелей в городе Уайтли графства Хэмпшир.
Сообщается, что опасный газ мог образоваться в воздухе из-за смешивания двух других веществ. Однако это не окончательная версия.
Некоторым постояльцам отеля потребовалась вентиляция легких. Сейчас все пострадавшие находятся в больнице под наблюдением врачей. Медики планируют выявить, будут ли у отравления последствия, опасные для жизни.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что делать, если вы заболели в Турции.