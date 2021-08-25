Туристы отравились хлором после посещения бассейна в отеле

В Великобритании туристы отравились хлором в отеле и попали в больницу. Об этом сообщает BBC News.

24 человека госпитализировали после купания в бассейне. Все произошло в одном из отелей в городе Уайтли графства Хэмпшир.

Сообщается, что опасный газ мог образоваться в воздухе из-за смешивания двух других веществ. Однако это не окончательная версия.