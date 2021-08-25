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Туристы отравились хлором после посещения бассейна в отеле

Мария Каткова
2 часа назад

В Великобритании туристы отравились хлором в отеле и попали в больницу. Об этом сообщает BBC News.

Туристы отравились хлором после посещения бассейна в отеле
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

24 человека госпитализировали после купания в бассейне. Все произошло в одном из отелей в городе Уайтли графства Хэмпшир.

Сообщается, что опасный газ мог образоваться в воздухе из-за смешивания двух других веществ. Однако это не окончательная версия.

Некоторым постояльцам отеля потребовалась вентиляция легких. Сейчас все пострадавшие находятся в больнице под наблюдением врачей. Медики планируют выявить, будут ли у отравления последствия, опасные для жизни.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что делать, если вы заболели в Турции.

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