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"Невозможно зайти в подъезд": в Краснодарском крае пожаловались на нашествие гусениц

Мира Маркина
2 часа назад

Жительница Краснодарского края пожаловалась на нашествие гусениц в регионе. Видео публикует группа "Типичный Краснодар" во "Вконтакте".

На кадрах видно, как гусеницы заполонили все пространство перед входом в дом. По словам женщины, из-за огромного количества насекомых "невозможно зайти в подъезд".

"Сплошные напасти в этом году, то божьи коровки, то жуки, теперь гусеницы. Приехала в гости и вот Этих гадостей много, нереально много. Афипский", - рассказала россиянка.

В Азовском море в августе рассказали о нашествии медуз, издающих "невыносимую вонь", а в Крыму туристы жаловались на огромное количество комаров.

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