Жительница Краснодарского края пожаловалась на нашествие гусениц в регионе. Видео публикует группа "Типичный Краснодар" во "Вконтакте".
На кадрах видно, как гусеницы заполонили все пространство перед входом в дом. По словам женщины, из-за огромного количества насекомых "невозможно зайти в подъезд".
"Сплошные напасти в этом году, то божьи коровки, то жуки, теперь гусеницы. Приехала в гости и вот Этих гадостей много, нереально много. Афипский", - рассказала россиянка.
В Азовском море в августе рассказали о нашествии медуз, издающих "невыносимую вонь", а в Крыму туристы жаловались на огромное количество комаров.