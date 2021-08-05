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"Невыносимая вонь": нашествие медуз в Азовском море засняли на видео

Анна Арсеньева
47 минут назад

В районе станиц Голубицкой и Должанской засняли нашествие медуз в море. Ролик опубликовали в Instagram-аккаунте @krasnodar_kray.

В ролике женщина пытается очистить место для купания, вынося из воды огромных медуз.

"Отдыхающие на пляже в Азовском море расчищают себе дорожку в море, чтобы можно было нормально искупаться. При этом из-за палящего зноя медузы быстро на берегу разлагаются и вокруг них распространяется невыносимая вонь", — подписали авторы видео.

Пользователей соцсети возмутило увиденное:

«Так можно все лето расчищать. Где коммунальные службы города?», «Болото, а не море», «Сетями бы как-нибудь почистили. Вопросы к администрации », «Действительно, нужен своевременный вывоз медуз, пахнет отвратительно».

Ранее "Рамблер" сообщал, что россиянин избил 17-летнего спасателя на пляже в Сочи.

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