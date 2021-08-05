"Отдыхающие на пляже в Азовском море расчищают себе дорожку в море, чтобы можно было нормально искупаться. При этом из-за палящего зноя медузы быстро на берегу разлагаются и вокруг них распространяется невыносимая вонь", — подписали авторы видео.