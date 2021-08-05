Россиянин избил 17-летнего спасателя на пляже в Сочи

Инцидент произошел 3 августа на пляже "Парус". По словам очевидцев, туристы без разрешения взяли пляжный инвентарь и начали эксплуатировать его не по назначению. Молодой спасатель попросил отдыхающих вернуть вещь, но они толкнули его и повалили на гальку, а затем мужчины начали пинать его ногами.