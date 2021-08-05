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Россиянин избил 17-летнего спасателя на пляже в Сочи

Анна Арсеньева
1 час назад

В Адлерском районе Сочи российский турист избил 17-летнего спасателя. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Видео публикует Telegram-канал "ЧП Сочи".

Инцидент произошел 3 августа на пляже "Парус". По словам очевидцев, туристы без разрешения взяли пляжный инвентарь и начали эксплуатировать его не по назначению. Молодой спасатель попросил отдыхающих вернуть вещь, но они толкнули его и повалили на гальку, а затем мужчины начали пинать его ногами.

Бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего. Он находился в тяжелом состоянии. При этом сотрудники полиции отказались принимать заявление из-за недостаточной степени побоев.

Ранее "Рамблер" сообщал, что сильный град обрушился на Краснодарский край.

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