Сильный град обрушился на Краснодарский край: видео

Непогода настигла местных жителей в Краснодарском крае. Буквально за считанные минуты погода вблизи города Лабинска испортилась и дорогу накрыло ненастье.

Сильные порывы ветра, дождь, а затем и град заставили автолюбителей врасплох.

"Зимний пейзаж" внезапно материализовался во второй половине дня 4 августа.

Некоторые автомобилисты решили записать видео в качестве доказательства. Ролики быстро разлетелись по городским пабликам, но природный катаклизм испарился так же быстро, как и начался, при этом град накрыл лишь небольшую площадь Краснодарского края.

В Сети стали сомневаться в подлинности видео, разделив подписчиков на два лагеря.

Одни обратили внимание на якобы "зимние" деревья без листьев. Другие же утверждают, что часть листьев посбивало мощным градом.