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Сильный град обрушился на Краснодарский край: видео

Стелла Шмель
1 час назад

Непогода настигла местных жителей в Краснодарском крае. Буквально за считанные минуты погода вблизи города Лабинска испортилась и дорогу накрыло ненастье.

Сильные порывы ветра, дождь, а затем и град заставили автолюбителей врасплох.

"Зимний пейзаж" внезапно материализовался во второй половине дня 4 августа.

Некоторые автомобилисты решили записать видео в качестве доказательства. Ролики быстро разлетелись по городским пабликам, но природный катаклизм испарился так же быстро, как и начался, при этом град накрыл лишь небольшую площадь Краснодарского края.

В Сети стали сомневаться в подлинности видео, разделив подписчиков на два лагеря.

Одни обратили внимание на якобы "зимние" деревья без листьев. Другие же утверждают, что часть листьев посбивало мощным градом.

Ранее "Рамблер" писал, что жалоба туриста разозлила краснодарцев.

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