«Оставайтесь голодными»: жалоба туриста взбесила краснодарцев

В сообществе «Типичный Краснодар» турист пожаловался, что не смог купить для детей хороший арбуз и опубликовал фотографии с результатами теста на нитраты. Но краснодарцы не оценили такой крик души. Подробности — в материале «Рамблера».

Фото: Pixabay Pixabay

Причем другие овощи проверку прошли:

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«До этого проверили дома все овощи, купленные также на рынке: картофель, морковь, помидоры, лук, огурцы — всё в пределах нормы, как ни странно».

Местные жители явно обиделись, посчитав претензии необоснованными. Разгорячившись, они посоветовали выращивать арбузы самостоятельно, голодать или вообще вернуться домой и покупать свои продукты. Некоторые засомневались в корректных показателях самого прибора. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

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Роман: «С какой-то шляпой прошлись по рынку, проверяторы. Ходите голодные».

Алина: «Ну как бы и так видно что арбуз с белыми прожилками, там их вообще не должно быть».

Владимир: «Откуда должны быть хорошие арбузы в Краснодаре в начале августа, если они у нас настоящие Астраханский сорт холодок, созревают только в середине августа? Вам везут ГМО, напичканное химией, ещё и созревает это всё не на поле, а в кузове фуры».

Ирина Герасимова: «Продавцы арбузов налетели в комменты».

Сергей Надеждин: «Сперва прочитайте, что они вообще мерят эти приборы. Фальшивометры какие-то».

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Константин Лаврик: «Любой фрукт или овощи нужно измерять целыми, НЕ РАЗРЕЗАННЫМИ, так показания будут хотя бы немного близки к тем условиям, в которых калибровали прибор».

Александр: «Только тупые понаехи ищут арбузы в первых числах августа. И ещё удивляются что армяне их на рынке обдурили. Коренные кубанцы знают твердо и четко, что местные арбузы можно есть в конце августа, а понаехи и с селитрой пожрут, чего им терять».

Алексей: «Тут есть очевидная проблема - этих арбузов уже навели столько, что они и до сентября долежат у продавцов. И новую партию они не возьмут, пока нынешнюю не распродадут».

Виктория: «Сейчас самые спелые арбузы иранские, дагестанские и узбекские».

Юлия Евгеньвна: «Всегда начинаем есть арбузы с середины августа. Все, что раньше, игра в русскую рулетку, мне так всегда говорит подруга-врач инфекционки».

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Дмитрий Карташов: «Меньше знаешь, вкуснее ешь».

Игорь Бабкин: «Да с нитратами даже вкусней».

Alexandr Kokarev: «С каких пор целую лабораторию начал заменять данный прибор? Не сомневаюсь, что сейчас много химии, но если не нравится, сами выращивайте».

Виктор Осадчий: «Ребята, запомните, самые нормальные, не напичканные селитрой и стимуляторами роста и созревания арбузы идут в конце августа-начале сентября. Всё остальное может быть опасным».

Евгения Шрейдер: «Домашнюю картошку или арбуз проверьте - тоже самое покажет. Потому что этот прибор ерунда. Насмотрелись тв передач, тупые зомби».

Александр Петров: «А пользоваться-то хоть умеете этой дичью??? Нужно эту цифру делить на вес арбуза. Это еще хороший результат у вас».

Евгений Лисянский: «Он показывает концентрацию, какая разница сколько весит арбуз, если она превышена».

Николай Сторчак: «Всю жизнь такие ели и никто не возмущался, а теперь переклинило, натурального хотят, давно уже ничего натурального и качественного нету».

Николай Ховальский: «Откуда берутся люди, которые верят этой электронной чепухе».

Алексей Карый: «Прибор измеряет электропроводность, а на неё влияют не только нитраты, а ещё целая куча других солей в том числе природного происхождения. Ну и если арбуз чуть подсох и потерял влагу, то прибор покажет другой результат».

Вика Новак: «Бедные дети, так арбуз и не поели. Тяжело, когда родители - зацикленные дебилы. Значит, бытовой химией они пользуются, антибиотики жрут, газировки пьют, в микроволновках еду греют, косметикой пользуются, а арбуз у них с нитратами. Господи, как хорошо, что мы выросли у других родителей, которые не читали интернеты, не смотрели ютубы и не покупали на Алиэкспрессе всякую дичь»

Роман Феоктистов: «Раньше ели и ничего! А сейчас накупили техники и ходят голодные».

Елена Чернышевская: «Что за ересь электронная? У меня бабушка радиацию двумя спицами для вязания измеряет».

Технический эксперт Юрий Артамонов в эфире радио «Спутник в Крыму» объяснил, что нитрат-тестеры не дают объективной информации о количеств нитратов в плодах. Об этом пишет РИА Новости.

«Нитрат-тестер – это прибор, у которого есть металлический штырь, на конце которого есть контакт. Проткнув, например, овощ, прибор проводит лишь измерение сопротивления в этом продукте. Любые ионы, в том числе полезные, вызывают уменьшение сопротивления раствора, в котором они находятся. Таким образом, электронный нитрат-тестер измеряет общее количество всех солей в продукте, а это неправильно, поэтому доверять показателям такого прибора не стоит», — объяснил Артамонов.

Также он уточнил, что нитраты присутствуют во всех растениях и вообще живых организмах.

«Для взрослого предел потребления нитратов в сутки составляет 5 мг на 1 кг веса. То есть, если человек весит 60 кг, то в сутки он может спокойно употребить 300 мг нитратов, ничего страшного с организмом они не сделают. Для ребенка суточная максимальная доза – 50 мг», — подчеркнул эксперт.