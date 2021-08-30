Названы сроки бархатного сезона в Крыму в 2021 году

Климатолог, доцент Агротехнологической академии КФУ Владимир Рябов рассказал, что бархатный сезон на курортах Крыма в 2021 году начнется в первых числах сентября и продлится до октября. Об этом сообщает "МК в Крыму".

По словам эксперта, осень на полуострове будет сухой и теплой. Днем погода будет около 27 градусов тепла, а морская вода прогреется до 24 градусов. Благодаря этому купальный сезон продлится до конца сентября.

Частых осадков в Крыму в бархатный сезон не предвидится.

"Конечно, будут перепадать небольшие дожди, но не такого интенсивного характера, как они были летом", — сказал Рябов.