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Отдых на Кипре резко подешевел

Мира Маркина
1 час назад

Стоимость отдыха на Кипре во время бархатного сезона резко снизилась. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отдых на Кипре резко подешевел
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам экспертов туроператора "Русский Экспресс", многие трех- и четырехзвездочные отели подготовили специальные предложения на осень со скидками до 30 процентов. К примеру, гостиницы Flamingo Beach в Ларнаке, Narcissos и Jacaranda в Протарасе, Aqua Sol в Пафосе и Park Beach в Лимассоле.

Цены снизились из-за нескольких факторов: начало учебного года, окончание периода отпусков, обострившаяся на конкуренция на туристическом рынке:

"Много дешевой горящей Турции, часть туристов ждет открытия Египта", — заявили представители туроператора.

Однако из-за повышенного спроса нет спецпредложений в пятизвездочных отелях.

А вот на еще одном популярном у россиян курорте, в Греции, ужесточают ограничения.

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