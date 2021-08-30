Отдых на Кипре резко подешевел

Стоимость отдыха на Кипре во время бархатного сезона резко снизилась. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам экспертов туроператора "Русский Экспресс", многие трех- и четырехзвездочные отели подготовили специальные предложения на осень со скидками до 30 процентов. К примеру, гостиницы Flamingo Beach в Ларнаке, Narcissos и Jacaranda в Протарасе, Aqua Sol в Пафосе и Park Beach в Лимассоле.

Цены снизились из-за нескольких факторов: начало учебного года, окончание периода отпусков, обострившаяся на конкуренция на туристическом рынке:

"Много дешевой горящей Турции, часть туристов ждет открытия Египта", — заявили представители туроператора.

Однако из-за повышенного спроса нет спецпредложений в пятизвездочных отелях.