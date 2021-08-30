Греция ужесточила ограничительные меры для туристов

С 30 августа власти Греции ужесточают меры по борьбе с коронавирусом на территории всей страны. Некоторые новые ограничения касаются и прибывающих в Грецию туристов. Об этом сообщает сайт официального вестника правительства.

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С понедельника вход в музеи, на выставки и посещение мест археологических раскопок ограничен. Вход возможен только при наличии одного из документов: сертификата о вакцинации, справки о перенесенном COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста не старше 72 часов. Перемещаться между материковой и островными частями государства можно, предоставив те же документы.

Кино, театры, клубы, заведения общепита и развлекательные центры в закрытых посещениях открыты только для переболевших (со справкой) или вакцинированных. Однако рестораны на территории отелей открыты и для непривитых туристов.

Количество человек в экскурсионной группе в помещениях и на свежем воздухе не должно превышать 20 и 40 человек соответственно. Все люди в закрытых помещениях обязаны носить маски. За нарушение этого правила грозит штраф до 300 евро.