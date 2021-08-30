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Стало известно о резко подешевевшем отдыхе на Кипре

Lenta.ru
1 час назад

Стало известно о резком снижении стоимости отдыха на Кипре во время бархатного сезона. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Стало известно о резко подешевевшем отдыхе на Кипре
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как заявили эксперты туроператора «Русский Экспресс», у многих трех- и четырехзвездочных отелей есть спецпредложения на осень со скидками до 30 процентов. Например, выгодные варианты размещения предлагают гостиницы Flamingo Beach в Ларнаке, Narcissos и Jacaranda в Протарасе, Aqua Sol в Пафосе и Park Beach в Лимассоле.

По мнению специалистов, отдых в республике стал более бюджетным из-за нескольких факторов. В частности, фиксируется спад спроса из-за начала учебного года, окончания периода отпусков, а также в связи с обострившейся конкуренцией на туристическом рынке.

«Много дешевой горящей Турции, часть туристов ждет открытия Египта», — подчеркнули в «Русском Экспрессе».

При этом отмечается, что отели категории пять звезд не предлагают скидок из-за повышенного спроса среди путешественников.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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