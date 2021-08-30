Стюардесса залезла на багажную полку в мини-юбке

Стюардесса из США залезла на багажную полку и удивила пользователей социальных сетей. Фотография бортпроводницы опубликована в Instagram-аккаунте @cabincrewonline.
На снимке девушка по имени Рэнди из Чикаго наполовину залезла на багажную полку в черной мини-юбке и туфлях на каблуках. В кадре видны только ноги стюардессы и часть туловища.
Фото вызвало реакцию в социальных сетях :
"Мои сумки точно где-то там", "Кажется, вам нужна помощь", "Это там, немного еще дальше", "Интересно", - написали в комментариях к посту.
Стюардесса другой авиакомпании тоже поделилась снимком с багажной полки. Девушка в форме полностью залезла в отсек для ручной клади.