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Стюардесса залезла на багажную полку в мини-юбке

Мира Маркина
1 час назад

Стюардесса из США залезла на багажную полку и удивила пользователей социальных сетей. Фотография бортпроводницы опубликована в Instagram-аккаунте @cabincrewonline.

Стюардесса залезла на багажную полку в мини-юбке
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

На снимке девушка по имени Рэнди из Чикаго наполовину залезла на багажную полку в черной мини-юбке и туфлях на каблуках. В кадре видны только ноги стюардессы и часть туловища.

@cabincrewonline

Фото вызвало реакцию в социальных сетях :

"Мои сумки точно где-то там", "Кажется, вам нужна помощь", "Это там, немного еще дальше", "Интересно", - написали в комментариях к посту.

Стюардесса другой авиакомпании тоже поделилась снимком с багажной полки. Девушка в форме полностью залезла в отсек для ручной клади.

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