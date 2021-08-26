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Стюардесса залезла на багажную полку и удивила соцсети

Диана Товсепова
4 часа назад

Блоги стюардесс пользуются особой популярностью. Девушки делятся секретами своей профессиональной деятельности, показывают жизнь изнутри и рассказывают о том, как живут "в небе".

Стюардесса залезла на багажную полку и удивила соцсети
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

На этот раз шумные обсуждения вызвала фотография бортпроводницы Лауры. Девушка забралась на багажную полку и показала фото. Как ей удалось это сделать, она не рассказала.

@she_is_laura

Выяснилось, что бортпроводницей она больше не работает, но обожает это дело и очень скучает по полетам. Однако жить со своей семьей в одной стране и иметь возможность планировать жизнь ей все же нравится.

Ранее "Рамблер" сообщал, как пассажир получил штраф за то, что заглянул под юбку бортпроводнице.

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