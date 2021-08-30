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В России туристы всю ночь бегали от медведя по парку

Дарья Амосова
57 минут назад

Российские туристы отправились в национальный парк в Бурятии, где столкнулись с медведем и всю ночь бегали от зверя. Об истории спасения сообщает Telegram-канал Babr Mash.

В России туристы всю ночь бегали от медведя по парку
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По информации источника, группа путешественников из Иркутска состояла из двух парней и их подруг. Друзья решили прогуляться до озера в Тункинском национальном парке, площадь которого составляет 11836,62 км². Группа шла по заранее известному и проложенному маршруту выходного дня. Однако позднее приятели выбились из графика и вышли из лагеря уже после захода солнца.

Путешественники рассказали, что из соображений безопасности шли с шумом и с фонарями. Однако на приятелей все же набрел местный медведь. Группа решила отступать в лагерь. Приятели шли на попятную, светя в сторону медведя, однако хищник преследовал туристов до реки. Потом медведь ушел в лес.

На утро подоспела помощь: туристов помогли вывести из леса участковый с ружьем и сотрудник национального парка.

Медведи — не единственная опасность для свободных путешественников. Недавно Роспотребнадзор предупредил, что в России могут появиться комары-переносчики лихорадки Западного Нила.

Новости путешествий,Роспотребнадзор,
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