В России туристы всю ночь бегали от медведя по парку

Российские туристы отправились в национальный парк в Бурятии, где столкнулись с медведем и всю ночь бегали от зверя. Об истории спасения сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По информации источника, группа путешественников из Иркутска состояла из двух парней и их подруг. Друзья решили прогуляться до озера в Тункинском национальном парке, площадь которого составляет 11836,62 км². Группа шла по заранее известному и проложенному маршруту выходного дня. Однако позднее приятели выбились из графика и вышли из лагеря уже после захода солнца.

Путешественники рассказали, что из соображений безопасности шли с шумом и с фонарями. Однако на приятелей все же набрел местный медведь. Группа решила отступать в лагерь. Приятели шли на попятную, светя в сторону медведя, однако хищник преследовал туристов до реки. Потом медведь ушел в лес.