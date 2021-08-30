Фото Рудковской в купальнике разочаровало фанатов

Российский продюсер Яна Рудковская поделилась фотографиями с отдыха в своем аккаунте в Instagram. На кадрах бизнесвумен лежит на яхте в купальнике и солнцезащитных очках. Подписчиков расстроили фотографии, сделанные в Сочи.

Фото: @rudkovskayaofficial @rudkovskayaofficial

Продюсер сфотографировалась на борту яхты, сидя на разноцветном пледе французского модного дома Dior. В качестве наряда Яна выбрала купальник того же бренда, выполненный в технике тай-дай . Квадратные солнцезащитные очки дополнили образ. Судя по отметке, продюсер находится в Сочи.

«Я в моменте», — подписала фотографию Яна.

За 23 часа пост набрал 35 тысяч лайков, а также несколько неприятных комментариев. Людей расстроили фотографии с отдыха продюсера. Одни писали, что Рудковская слишком много редактирует свои фотографии, другие — интересовались, почему бизнесвумен появляется преимущественно в вещах от Dior.

«Слишком много фотошопа», «Почему все время слитные купальники?», «Баба Яна так эпично сливается с покрывалом. Скажите уже ей, что в мире много других брендов тоже, а то ее заглючило на Диор», «Кому интересно смотреть на твой шмот?», — высказались пользователи интернета.

Нашлись и люди, которые защитили Рудковскую в комментариях.

«Я одна заметила, если человек пишет гадости, то его фото нет.. Симпатичная, самодостаточная женщина.. Шикует на СВОИ, честно заработанные деньги.. Прекрасная мама, все детки с ней.. Счастья вам и процветания вашей семье», — прокомментировала публикацию пользовательница @krasnikova279.