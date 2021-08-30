Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Новое фото Рудковской в купальнике разочаровало фанатов

Дарья Амосова
3 часа назад

Российский продюсер Яна Рудковская поделилась фотографиями с отдыха в своем аккаунте в Instagram. На кадрах бизнесвумен лежит на яхте в купальнике и солнцезащитных очках. Подписчиков расстроили фотографии, сделанные в Сочи.

Фото Рудковской в купальнике разочаровало фанатов
Фото: @rudkovskayaofficial@rudkovskayaofficial

Продюсер сфотографировалась на борту яхты, сидя на разноцветном пледе французского модного дома Dior. В качестве наряда Яна выбрала купальник того же бренда, выполненный в технике тай-дай . Квадратные солнцезащитные очки дополнили образ. Судя по отметке, продюсер находится в Сочи.

«Я в моменте», — подписала фотографию Яна.

За 23 часа пост набрал 35 тысяч лайков, а также несколько неприятных комментариев. Людей расстроили фотографии с отдыха продюсера. Одни писали, что Рудковская слишком много редактирует свои фотографии, другие — интересовались, почему бизнесвумен появляется преимущественно в вещах от Dior.

«Слишком много фотошопа», «Почему все время слитные купальники?», «Баба Яна так эпично сливается с покрывалом. Скажите уже ей, что в мире много других брендов тоже, а то ее заглючило на Диор», «Кому интересно смотреть на твой шмот?», — высказались пользователи интернета.

Нашлись и люди, которые защитили Рудковскую в комментариях.

«Я одна заметила, если человек пишет гадости, то его фото нет.. Симпатичная, самодостаточная женщина.. Шикует на СВОИ, честно заработанные деньги.. Прекрасная мама, все детки с ней.. Счастья вам и процветания вашей семье», — прокомментировала публикацию пользовательница @krasnikova279.

Агрессивными люди бывают не только в интернете, но и наяву. Недавно в аэропорту Шереметьево мужчина покусал пассажиров во время транспортировки до самолета.

Новости путешествий,Яна Рудковская,Аэропорт Шереметьево,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители