Мужчина покусал пассажиров аэропорта Шереметьево

Инцидент произошел во время транспортировки пассажиров до самолета, сообщает Telegram-канала «Москва с огоньком».

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Согласно информации канала, мужчина, находившийся по предварительной информации в состоянии алкогольного опьянения, начал кидаться на попутчиков, драться и кусаться.

Сотрудники аэропорта вызвали полицию на место происшествия. На рейс, следовавший в Симферополь мужчина, устроивший склоку, не попал.