Мужчина покусал пассажиров аэропорта Шереметьево

Инцидент произошел во время транспортировки пассажиров до самолета, сообщает Telegram-канала «Москва с огоньком».
Согласно информации канала, мужчина, находившийся по предварительной информации в состоянии алкогольного опьянения, начал кидаться на попутчиков, драться и кусаться.
Сотрудники аэропорта вызвали полицию на место происшествия. На рейс, следовавший в Симферополь мужчина, устроивший склоку, не попал.
Свидетели произошедшего и подписчики Telegram-канала «Москва с огоньком» осудили поведение дебошира, отметив, что пора вводить штрафы для тех, кто принимает алкоголь перед полетом.