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Мужчина покусал пассажиров аэропорта Шереметьево

Мария Кимакович
4 часа назад

Инцидент произошел во время транспортировки пассажиров до самолета, сообщает Telegram-канала «Москва с огоньком».

Мужчина покусал пассажиров аэропорта Шереметьево
Фото: DepositphotosDepositphotos

Согласно информации канала, мужчина, находившийся по предварительной информации в состоянии алкогольного опьянения, начал кидаться на попутчиков, драться и кусаться.

Сотрудники аэропорта вызвали полицию на место происшествия. На рейс, следовавший в Симферополь мужчина, устроивший склоку, не попал.

Свидетели произошедшего и подписчики Telegram-канала «Москва с огоньком» осудили поведение дебошира, отметив, что пора вводить штрафы для тех, кто принимает алкоголь перед полетом.

Ранее пассажирка бизнес-класса устроила дебош в самолете.

Новости путешествий,Аэропорт Шереметьево,
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