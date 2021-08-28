Пассажирка бизнес-класса устроила дебош в самолете

Пассажирка авиакомпании S7 начала материться из-за выключенного в салоне кондиционера. Ролик с инцидентом попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал издания "Подъем".

Сообщается, что женщина приобрела билет в бизнес-класс рейсом из Москвы в Сочи. Во время посадки она громко позвала стюардессу и стюарда с просьбой включить кондиционер. Стюард, в свою очередь, объяснил, что прохладный воздух начнет поступать в салон после запуска двигателей.

Далее пассажирка обратилась к экипажу с новой просьбой — предоставить ей горячее питание. Ей пообещали принести еду после завершения посадки.