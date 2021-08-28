В Сочи объявлено экстренное предупреждение. Всему виной аномальная жара. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

"В соответствии с экстренным предупреждением метеорологов в период 13-14 часов и до конца дня 28 августа, а также днем и вечером 29 августа, на территории города Сочи температура воздуха в отдельных районах достигнет отметки плюс 36-37 градусов",

Туристам и местным жителям настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности, а также ограничить время пребывания на солнце. На пляж с 12.00 до 18.00 приходить не стоит. Сейчас в городе стоит жаркая погода, ясно и солнечно.