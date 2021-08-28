Вскрылась причина пожара на набережной в Сочи

Накануне вечером на Приморской набережной Сочи произошел пожар в одном из кафе. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электрооборудования. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"Специалисты установили предварительную причину возгорания - короткое замыкание электрооборудования в подсобном помещении кафе",

- говорится в сообщении.

На данный момент все оперативные действия на месте пожара уже подошли к концу. В результате возгорания пострадало два предприятия общественного питания. В пресс-службе отметили, что уже сегодня собственники объектов должны приступить к восстановительным работам.

Отметим, что в тушении возгорания принимали участие 29 человек и были задействованы девять единиц техники. В результате общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров.