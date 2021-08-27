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В Сочи сняли опасное вождение автобуса по узким горным улицам

Даша Краснова
45 минут назад

Типичную для Сочи ситуацию сняли на видео возмущенные местные жители.

Пассажирский автобус идет на подъем по узкой улице в горах. Навстречу ему двигался легковой автомобиль, которому необходимо спуститься вниз. Сделать он этого не может из-за припаркованного «Мерседеса». На дороге образовался затор.

Автобус не хотел сдавать назад, так как на его стороне преимущество. Второй водитель решил добиться своего наглостью, но встал на месте. Ругань между водителями и попала на видео.

В итоге подвинуться пришлось водителю «Мерседеса», который сузил проезд. А поступок водителя автобуса в Турции удивил россиянку

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