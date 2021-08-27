Типичную для Сочи ситуацию сняли на видео возмущенные местные жители.

Пассажирский автобус идет на подъем по узкой улице в горах. Навстречу ему двигался легковой автомобиль, которому необходимо спуститься вниз. Сделать он этого не может из-за припаркованного «Мерседеса». На дороге образовался затор.

Автобус не хотел сдавать назад, так как на его стороне преимущество. Второй водитель решил добиться своего наглостью, но встал на месте. Ругань между водителями и попала на видео.