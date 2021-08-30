Эксперт рассказал о ценовой анархии в Турции

Бывший заместитель министра культуры и туризма Турции Гюман Кызылтан дал оценку туристическому сезону 2021 года. В колонке газеты Observation эксперт заявил, в Турции царит «ценовая анархия», а на курортах фактически «бесплатные» цены.

Гюман Кызылтан рассказал, что до конца года Турцию могут посетить 4–4.5 миллионов человек, половина из которых — российские туристы. В условиях пандемии россияне заняли первое место среди путешественников, приезжающих в Турцию.

«Вслед за Россией едут путешественники с Ближнего Востока: лидируют Кувейт, Иордания и Катар. Учитывая среднюю заполняемость, получается цифра 70-80%», — дополнил Кызылтан.

Эксперт объяснил, что в Турции царит «ценовая анархия» из-за внутренних туристов. Они стекаются на курорты Эгейского и Средиземного морей, такие как Бодрум и Чешме.

«Мы неизбежно ожидаем неприятную статистику наших доходов от туризма в конце сезона — их можно назвать „бесплатными“ для иностранных туристов. Между тем, обесценивание турецкой лиры тоже работает против нас», — предупредил Гюман Кызылтан.

Однако прогнозы на туристический сезон 2021 года оптимистичные. По словам эксперта, ждать результатов 2019 года опрометчиво, но все же результат будет лучше, чем в 2020 году.

По словам замминистра, Турция должна как можно скорее повысить уровень и качество реализации/профилактики эпидемических мер. Объекты должны пересмотреть свою ценовую политику и внести коррективы.

«Наши объекты новые, современные и красивые. Услуги здесь регулярные. Но, к сожалению, те, кто приезжает в нашу страну на отдых, предпочитают отдых намного дешевле, чем он стоит. И вот почему мы не можем сказать, что зарабатываем достаточно денег на туризме», — подытожил эксперт.