Россиянка заявила, что в Крыму «только есть и плакать»

Россиянка отправилась на экскурсию на мыс Тарханкут в Крыму, где посетила местное кафе. Путешественница описала заведение фразой «тут только есть и плакать». Отзывом на поездку женщина поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Автор с мужем и дочерью отправилась на мыс Тарханкут, куда, по ее словам, туристов везут целыми автобусами.

«Облапошились, это простонародное выражение и оно, как нельзя, кстати, очень даже подходит к нашему обеду и обеду многих россиян на мысе Тарханкут», — начала свой рассказ девушка.

По словам автора, после длительной морской прогулки людей везут в единственное у мыса кафе. У заведения нет конкуренции в округе, а путешественники после поездки хотят есть.

«Знать бы, где падать, соломки подстелить. Это для подобного случая громко сказано, но если честно, лучше бы я яиц сварила и огурцы с помидорами помыла и взяла с собой в эту поездку», — пишет автор.

За обед из шурпы, плова, овощей, лепешки, сока и чая женщина отдала 1310 рублей. По словам путешественницы, подобные цены она не видела «даже в очень хороших» ресторанах Краснодарского края. Нарезка из овощей стоила 200 рублей, плов с сухим мясом и шурпа со «слоем жира и очень жирным мясом» — по 300 рублей.

«Шашлык из говядины 100 г — 300 рублей, шашлык из курицы 100 г — 250 рублей, баранина каре ягненка 100 г — 350 рублей, печенка 100 г — 300 рублей. Чебуреки по 120 и 150 рублей. За 100 г кефали и ставриды нужно заплатить 300 рублей, барабули — 350 рублей», — делится ценами россиянка.

В заключении девушка написала, что понимает политику ценообразования, ведь кафе пытаются заработать за сезон как можно больше денег. Однако девушка отметила, что ей обидно за себя и другие семьи, у которых нет выбора.