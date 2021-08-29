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В Крыму для туристов открыли экстремальный маршрут над пропастью

Мария Кимакович
2 часа назад

На Ай-Петри 28 августа открылся новый экстремальный маршрут, которому нет аналогов в Крыму, сообщает издание “Крыминформ”.

Маршрут, получивший название “Небесная тропа” представляет собой узкую тропу длиной 360 метров, которая напоминает полку, крепящуюся к вертикальной скале. Маршрут проходит на высоте 1234 метра и соединяется со знаменитым канатным мостом между двумя вершинами Ай-Петри.

Одновременно на “Небесной тропе” могут находиться 10 человек, одетых в каски и оснащенных страховкой. Маршрут открыт для всех желающих, действуют лишь ограничения по возрасту: на тропу не допускают детей младше 14 лет.

А еще в Крыму обнаружены грибы размером с футбольный мяч.

Новости путешествий,Видео,Крыминформ,
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