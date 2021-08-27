В Крыму обнаружены грибы размером с футбольный мяч. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Очевидцы сообщают, что такие шампиньоны продаются прямо на улиц, и одним можно накормить целую семью.
"Это съедобный гриб, нарезай на сковородку, жарь и ешь. Головач гигантский — в интернете гляньте, там все написано",
— сказал продавец.
Головач гигантский может достигать размеров до 50 сантиметров в диаметре и весить до четырех килограммов. Отмечается, что их можно есть в молодом возрасте, пока мякоть шампиньонов белого цвета и плотная. А встречаются они чаще всего в умеренном поясе.
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