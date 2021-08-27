В Крыму обнаружены грибы размером с футбольный мяч

"Это съедобный гриб, нарезай на сковородку, жарь и ешь. Головач гигантский — в интернете гляньте, там все написано",

Головач гигантский может достигать размеров до 50 сантиметров в диаметре и весить до четырех килограммов. Отмечается, что их можно есть в молодом возрасте, пока мякоть шампиньонов белого цвета и плотная. А встречаются они чаще всего в умеренном поясе.