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Российские туристы объяснили, что их раздражает в регионах

Мария Кимакович
2 часа назад

Специалисты сервиса SuperJob провели опрос, в котором приняли участие люди старше 18 лет, посетившие курорты и туристические места Крыма, Алтая, Краснодарского, Ставропольского, Камчатского края, Калининградской области, Дагестана и “Золотого кольца” в течение последних трех лет. Респондентов попросили назвать вещи, которые более всего раздражали их во время путешествий по регионам.

Туристы из России объяснили, что их раздражает в регионах
Фото: DepositphotosDepositphotos

Наиболее часто в списке раздражающих вещей туристы называли плохую инфраструктуру и высокие цены. Также жалуются путешественники и на отношение местных жителей к гостям.

Меньше всего нареканий у туристов возникло к отдыху в Дагестане, Калининградской и Ставропольской областях и Камчатке. В Крыму и Краснодарской крае больше всего претензий у путешественников к ценообразованию (30% и 36% соответственно) и плохую инфраструктуру (33% и 26%).

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