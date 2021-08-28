Перечислены популярные направления по России на поездах

Аналитики проанализировали направления поездок россиян на поездах этим летом. Результаты исследования аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» есть в распоряжении RT.

Самой популярной среди внутренних направлений стала поездка Москва — Санкт-Петербург. Средняя стоимость билета в одну сторону выросла с 2752 до 3024 рублей.

Направление Москва — Нижний Новгород оказалось на втором месте по востребованности. Средний чек за поездку составляет 1521 рубль в одну сторону, что на 15% меньше по сравнению с прошлым годом. Закрывает тройку лидирующих направлений Москва — Брянск, где цена на билет в одну сторону составляет 835 рублей. Также в список востребованных направлений для поездки на поездах вошли Сочи — Краснодар, Краснодар — Адлер и Москва — Анапа.