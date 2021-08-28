Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Перечислены популярные направления по России на поездах

Катерина Саломе
2 часа назад

Аналитики проанализировали направления поездок россиян на поездах этим летом. Результаты исследования аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» есть в распоряжении RT.

Перечислены популярные направления по России на поездах
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Самой популярной среди внутренних направлений стала поездка Москва — Санкт-Петербург. Средняя стоимость билета в одну сторону выросла с 2752 до 3024 рублей.

Направление Москва — Нижний Новгород оказалось на втором месте по востребованности. Средний чек за поездку составляет 1521 рубль в одну сторону, что на 15% меньше по сравнению с прошлым годом. Закрывает тройку лидирующих направлений Москва — Брянск, где цена на билет в одну сторону составляет 835 рублей. Также в список востребованных направлений для поездки на поездах вошли Сочи — Краснодар, Краснодар — Адлер и Москва — Анапа.

Большинство людей хотя бы раз ездили в метро или на поезде. И каждый из них ощущал особый специфический запах железной дороги. Но откуда он берется в поездах и метро?

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители