Как сберечь деньги в поездках

Генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру Юрий Кузнецов заявил, что большую часть денег во время поездки следует хранить на банковской карте. И лишь часть из них обналичить на мелкие расходы. Слова специалиста приводит агентство "Прайм".

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"При этом лучше не хранить все деньги на карте, безопаснее разбить основную сумму на несколько разных счетов и по необходимости переводить себе небольшие суммы на счёт, привязанный к карте",

— подчеркнул эксперт.

Также, по словам специалиста, не стоит держать наличные в сумке. Лучше хранить их на себе — в этом деле помогут, например, специальные брючные ремни или шарф с потайными отделениями для купюр, накладные карманы, отметил эксперт.

Кроме того, Кузнецов рассказал, что сейфы в гостиницах часто взламывают, поэтому не стоит им безгранично доверять. По словам эксперта, в номере можно найти много альтернативных тайников для хранения средств, такие как плитки навесного потолка или полости плинтусов.