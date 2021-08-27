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Туристы рассказали, как их обманывают в разных странах

Даша Краснова
43 минуты назад

Путешественники из разных стран рассказали о распространенных видах мошенничества, с которыми они сталкивались во время отпуска. Об этом сообщает The Sun.

Туристы рассказали, как их обманывают в разных странах
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Самым популярным методом для обмана туристов стали поддельные билеты.

"У Пирамид в Гизе в Египте ко мне подошли люди с фальшивыми бейджами и сказали, что я должен доплатить, чтобы увидеть сфинкса, — говорит один из туристов. — Но это и так уже было включено в мой билет".

Другой путешественник обратил внимание, что во многих зарубежных кафе цены в меню на английском выше, чем цены в меню для местных.

В Новом Орлеане советуют не соглашаться на услуги чистильщиков обуви, потому что они возьмут за это огромные деньги. А в Мачу-Пикчу легко наткнуться на непрофессиональных гидов.

Ранее туристы и местные рассказали о мошенниках в Сочи.

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