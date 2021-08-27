Туристы рассказали, как их обманывают в разных странах

Путешественники из разных стран рассказали о распространенных видах мошенничества, с которыми они сталкивались во время отпуска. Об этом сообщает The Sun.
Самым популярным методом для обмана туристов стали поддельные билеты.
"У Пирамид в Гизе в Египте ко мне подошли люди с фальшивыми бейджами и сказали, что я должен доплатить, чтобы увидеть сфинкса, — говорит один из туристов. — Но это и так уже было включено в мой билет".
Другой путешественник обратил внимание, что во многих зарубежных кафе цены в меню на английском выше, чем цены в меню для местных.
В Новом Орлеане советуют не соглашаться на услуги чистильщиков обуви, потому что они возьмут за это огромные деньги. А в Мачу-Пикчу легко наткнуться на непрофессиональных гидов.