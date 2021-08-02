«На лоха найдется мошенник»: туристы и местные о Сочи

Местные и туристы спорят в Сети об особенностях отдыха на черноморском побережье России.
Так, в одном из популярных сообществ опубликовали отзыв фотографа, прожившего некоторое время в Сочи. Специалист жаловался на хамское отношение к туристам. По его словам, даже сотрудники ДПС пытаются "развести отдыхающих".
«После такого в этот гадюшник ехать не хочется совсем», — заявил мужчина.
В частном секторе, как отметил он, сочинцы пытаются "наварить по 300 процентов", сдавая самое простое жилье или "клоповники". Еще он обратил внимание на грязь, "ужасный сервис", высокие цены, мошенников (на рынках, на улицах, в бизнесе) и проблему с обслуживающим персоналом.
Пользователи Сети обсудили позицию мужчины.
"Если головой думать не умеешь, тебе везде будет плохо!
Лично я знаю, как прекрасно отдохнуть в Сочи на 10-15 тыс. рублей (с дорогой туда-обратно на поезде из средней полосы России и хостелом) — 10 дней! Меня не разведёшь ни на какие безделушки! Знаю где чистое море и 3-5 человек народу на пляже. Знаю, чем займусь в самые жаркие часы, а именно поеду своим ходом (на транспорте) к водопадам и пещерам, в рощу и т. д. Из расходов только канатка на любимую Менделиху, но она стоит того!", — написала одна из пользовательниц Сети.
Многие считают, что высокие цены на курорте обоснованы:
"Да не дешево, а где дешевле? Сейчас и в Мухосранске каком нибудь, цены кусаются, чё от курорта хотят?";
"Я местный житель,Сочи люблю,скажу так,что в Сочи да,дорого достаточно все,а подорожания пошли в связи с тем,что власти делают город дорогим,тогда какие могут быть претензии к местным жителям и Сочи,если пытаются заработать хоть какую то копейку,при тех коммунальных услугах и всех остальных цен на питание,Топливо"
Многие местные попытались оправдать горд:
"Не нравится не едь. Тебя же не гонят. Что Вы, ноете.... На лоха найдётся мошенник...Пройди просто мимо. Зайди в магнит, пятёрочку. Они уже по всему побережью..."