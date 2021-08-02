«На лоха найдется мошенник»: туристы и местные о Сочи

Лично я знаю, как прекрасно отдохнуть в Сочи на 10-15 тыс. рублей (с дорогой туда-обратно на поезде из средней полосы России и хостелом) — 10 дней! Меня не разведёшь ни на какие безделушки! Знаю где чистое море и 3-5 человек народу на пляже. Знаю, чем займусь в самые жаркие часы, а именно поеду своим ходом (на транспорте) к водопадам и пещерам, в рощу и т. д. Из расходов только канатка на любимую Менделиху, но она стоит того!", — написала одна из пользовательниц Сети.