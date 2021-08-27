Названы самые распространенные схемы обмана туристов

Туристы рассказали, с какими видами мошенничества сталкивались в путешествиях чаще всего. Их истории публикует The Sun со ссылкой на соответствующий тред на Reddit.

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Одной из самых распространенных схем обмана стала продажа поддельных билетов на посещение достопримечательностей. Так, один путешественник рассказал, что в Египте к нему подошел человек, представившийся гидом, и потребовал доплатить за то, чтобы кроме пирамид увидеть сфинкса:

"Официальные гиды или сотрудники музеев никогда не подойдут к вам с предложением за что-то доплатить после покупки билета".

Также зачастую в кафе и ресторанах предлагают двойное меню — одну карту с ценами пониже, предназначенную для местных, а вторую с ценами в иностранной валюте и на английском языке — для туристов.

А в Новом Орлеане к одному туристу подошел человек с предложением бесплатно почистить обувь:

"Свое обещание он исполнил, мои ботинки были отполированы идеально, вот только он попросил деньги за светскую беседу".