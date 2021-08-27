Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Названы самые распространенные схемы обмана туристов

Мария Иглина
26 минут назад

Туристы рассказали, с какими видами мошенничества сталкивались в путешествиях чаще всего. Их истории публикует The Sun со ссылкой на соответствующий тред на Reddit.

Названы самые распространенные схемы обмана туристов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Одной из самых распространенных схем обмана стала продажа поддельных билетов на посещение достопримечательностей. Так, один путешественник рассказал, что в Египте к нему подошел человек, представившийся гидом, и потребовал доплатить за то, чтобы кроме пирамид увидеть сфинкса:

"Официальные гиды или сотрудники музеев никогда не подойдут к вам с предложением за что-то доплатить после покупки билета".

Также зачастую в кафе и ресторанах предлагают двойное меню — одну карту с ценами пониже, предназначенную для местных, а вторую с ценами в иностранной валюте и на английском языке — для туристов.

А в Новом Орлеане к одному туристу подошел человек с предложением бесплатно почистить обувь:

"Свое обещание он исполнил, мои ботинки были отполированы идеально, вот только он попросил деньги за светскую беседу".

Читайте также о том, как драка мигрантов в московском хостеле попала на видео.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители