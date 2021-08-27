Названы самые распространенные схемы обмана туристов

Туристы рассказали, с какими видами мошенничества сталкивались в путешествиях чаще всего. Их истории публикует The Sun со ссылкой на соответствующий тред на Reddit.
Одной из самых распространенных схем обмана стала продажа поддельных билетов на посещение достопримечательностей. Так, один путешественник рассказал, что в Египте к нему подошел человек, представившийся гидом, и потребовал доплатить за то, чтобы кроме пирамид увидеть сфинкса:
"Официальные гиды или сотрудники музеев никогда не подойдут к вам с предложением за что-то доплатить после покупки билета".
Также зачастую в кафе и ресторанах предлагают двойное меню — одну карту с ценами пониже, предназначенную для местных, а вторую с ценами в иностранной валюте и на английском языке — для туристов.
А в Новом Орлеане к одному туристу подошел человек с предложением бесплатно почистить обувь:
"Свое обещание он исполнил, мои ботинки были отполированы идеально, вот только он попросил деньги за светскую беседу".
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