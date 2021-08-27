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Драка мигрантов в московском хостеле попала на видео

Анна Шутова
39 минут назад

Массовая драка с участием мигрантов произошла в одном из московских хостелов. В результате в отделение полиции попали 20 человек. Об этом сообщает управление МВД Москвы.

Инцидент произошел ночью на улице Адмирала Корнилова. Причина потасовки остается неизвестной. На кадрах ролика, видео видно, что борющихся попытались разнять знакомые и родственники, но вскоре сами стали участниками драки.

На семерых задержанных составили протоколы о мелком хулиганстве, пятеро из них незаконно находились на территории России.

Сейчас все участники потасовки отбывают 12 суток административного ареста. Некоторые будут отправлены в центр временного пребывания иностранцев для дальнейшей депортации.

Ранее мы рассказывали о массовых драках в Грузии.

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