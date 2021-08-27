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В самой сухой пустыне на Земле выпал снег

Мария Иглина
39 минут назад

В чилийской пустыне Атакама, которая считается самым засушливым местом на Земле, выпал снег. Осадки выпали в местном шахтерском городе Эль-Сальвадор. Об этом сообщает Associated Press на своем YouTube-канале.

В самой сухой пустыне на Земле выпал снег
Фото: @_estick_@_estick_

Плотный слой снега покрыл всю пустыню, а также городские улицы и объекты инфраструктуры, включая стадион. Местные жители начали играть в снежки и лепить снеговиков, а дети стали валяться в невысоких сугробах.

Пользователи назвали причиной выпадения осадков изменения климата, который "меняется по всему миру".

Также стало известно, что"Победа" назвала число заболевших COVID-19 пилотов.

Новости путешествий,Associated Press,
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