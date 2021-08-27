"Победа" назвала число заболевших COVID-19 пилотов

График полетов в высокий сезон оказался под угрозой из-за того, что более десяти пилотов "Победы" не могут выполнять рейсы из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании, они также подтвердили, что часть полетов выполнит "Аэрофлот", передает РБК.