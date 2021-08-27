"Победа" назвала число заболевших COVID-19 пилотов

График полетов в высокий сезон оказался под угрозой из-за того, что более десяти пилотов "Победы" не могут выполнять рейсы из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании, они также подтвердили, что часть полетов выполнит "Аэрофлот", передает РБК.
"Сейчас самый высокий пик для авиации, отдыхающие возвращаются домой к началу учебного года, и, конечно, все экипажи и флот максимально задействованы в программе полетов, заменить десять командиров воздушных судов просто некем",
— объяснила представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Так, с 28 августа два-три рейса в день будут передаваться самолетам "Аэрофлота":
"Всего скорректировано около 50 рейсов на весь период 26-31 августа по разным направлениям, в том числе Анталия, Уфа, Владикавказ и другим. Клиентам мы предлагаем рейсы "Победы" в соседние даты, либо билеты на рейсы других авиакомпаний, либо оформляем полный возврат денег за билеты".
Также стало известно, что Россия разрешит полеты в Доминикану, Южную Корею и Чехию.