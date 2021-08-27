На юге России сейчас отдыхают туристы со всей страны. Особой популярностью пользуется Сочи — в этом году городские пляжи забиты отдыхающими.

Конечно, иногда, между туристами и местными жителями случаются конфликты. Но на этот раз многих поразили два человека на пляже, "застывших" в странных позах. Многие предположили, что мужчины находятся под действием наркотических препаратов.