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Странные «застывшие» мужчины на пляже в Сочи напугали туристов

Диана Товсепова
57 минут назад

На юге России сейчас отдыхают туристы со всей страны. Особой популярностью пользуется Сочи — в этом году городские пляжи забиты отдыхающими.

Конечно, иногда, между туристами и местными жителями случаются конфликты. Но на этот раз многих поразили два человека на пляже, "застывших" в странных позах. Многие предположили, что мужчины находятся под действием наркотических препаратов.

Смотрите видео, которое опубликовали в Сети возмущенные туристы.

А в начале августа в Сочи турист избил 17-летнего спасателя.

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