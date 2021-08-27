Названа оптимальная стоимость недельного отдыха на Кипре

У российских туроператоров цены на отдых на курортах острова Кипр начинаются от 40 тысяч рублей. Оптимальную стоимость путевок в бархатный сезон назвали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно данным, россияне смогут отдохнуть неделю в трехзвездочном отеле республики в сентябре за 40,9 тысячи рублей с человека. В эту стоимость входит перелет, трансфер, завтраки и медицинская страховка.

Проживание в гостинице категории четыре звезды — от 46 тысяч рублей с человека, а цена на отпуск в пятизвездочном отеле начинается от 70 тысяч рублей с человека.

В октябре же стоимость пакетных туров снижается. Так, в трехзвездочном отеле уже можно будет отдохнуть за 39,6 тысячи рублей с человека, в четырехзвездочном — за 44,5 тысячи рублей, а пятизвездочном — 69 тысяч рублей.

Стоит отметить, что на Кипре в это время года еще держится приятная погода, поскольку это самый южный остров в Восточном Средиземноморье.