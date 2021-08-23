Назван главный минус отдыха в Крыму в бархатный сезон

"Для кого-то, кто серьезно подмерз за год может показаться недостаточно тепло)))) Погода иногда портится, может быть дождь, но это не точно.



Температура воздуха падает, море остывает. Могут быть перепады температуры, все зависит от погоды.. Может кто-то мечтал о супер теплом море?



Фактически, минус только один. Может испортиться погода, а вместе с ней и пляжный отдых...",