Назван главный минус отдыха в Крыму в бархатный сезон

Россиянка, которая несколько лет назад переехала в Крым на постоянное место жительства, перечислила плюсы и назвала всего один минус отдыха здесь в бархатный сезон. Об этом она рассказала на платформе "Яндекс.Дзен".
Среди плюсов она назвала снижение стоимости билетов, меньше людей на пляжах и в округе - появляется возможность попутешествовать и насладиться красотами Крыма, фрукты еще "в разгаре", теплое море и комфортные погодные условия:
"Невыносимая жара превращается в обычное московское лето.
Не все любят жару под 40 градусов. В сентябре температура днем падает примерно до 25 градусов, а вечера становятся более прохладные. Температура комфортная для всех, кто не хочет перегреваться на солнце или не может по показаниям здоровья находится в такой жаре" (Орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены - Прим. ред.).
Также цены на жилье тоже идут на спад.
При этом автор назвала всего один минус отдыха в бархатный сезон - не всегда предсказуемая погода.
"Для кого-то, кто серьезно подмерз за год может показаться недостаточно тепло)))) Погода иногда портится, может быть дождь, но это не точно.
Температура воздуха падает, море остывает. Могут быть перепады температуры, все зависит от погоды.. Может кто-то мечтал о супер теплом море?
Фактически, минус только один. Может испортиться погода, а вместе с ней и пляжный отдых...",
- заключила она.
Ранее "Рамблер" писал, что россиянин рассказал о "советском пережитке" в Крыму.